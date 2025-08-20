Od ponad pół roku walczę z reklamacją laptopa ASUS TUF Gaming A15 Ryzen9 RTX4070 90Wh bateria (cena: ok. 6000 zł). Poniżej przedstawiam dokumentowaną chronologię, jak wyglądało postępowanie reklamacyjne w X-kom – mimo jasnego stanowiska producenta (ASUS), który nie wykluczył usterki i przyznał, że wyniki testów są niepokojące.
[1] Zakup i początki problemów
- Zakupiony laptop: ASUS TUF Gaming A15 (Ryzen 9 7940HS, RTX 4070, 32 GB RAM, 90Wh bateria).
- Już od początku wykazywał nietypowe problemy z zasilaniem: Po uśpieniu – gdy był odłączony od ładowarki – potrafił rozładować się całkowicie w nocy, Podobnie w trybie uśpienia przy podłączonym zasilaniu nie dało się już włączyć komputera bez resetu bo był czarny ekran.Miał jakieś losowe migi z rozłączaniem sprzętów WIFI/BT - typu słuchawki, klawiatura, myszka - i nie ma to nic związanego z miejscem - stacjonarka i drugi stary laptop działają w porządku
- Po niespełna roku użytkowania, mimo że stan baterii to 88% pojemności, testy wykazały: Czas pracy w systemie Windows 11 (w pełnej bezczynności - czysta instalacja, bez pracy karty dedykowanej, bez pracy w aplikacjach - sam włączony ekran i wyświetlanie menadżera zadań) – maksymalnie 2h 50min. Czas pracy w środowisku BIOS (stan bezczynności - sam włączony ekran, gdzie nie działa system operacyjny, sterowniki ani aplikacje) – tylko 1h 40min.
- Jak na 90Wh baterię i laptopa po roku, są to nienormalnie niskie wyniki, które według informacji znalezionych na internecie i opinia serwisu IT zgodnie wskazywały na:wadliwą baterię, problemy z zarządzaniem energiiusterkę sekcji zasilania.
Załączam 2 filmiki przygotowane przez narzeczonego z pracy BIOS/WIN11 - test oraz screen z battery report
[2] Pierwsza reklamacja – X-kom uznaje zasadność
X-kom uznał reklamację, jednak niczego nie naprawił – X-kom sam wymienił kość RAM na inną markę (z Goodram na Kingston).
W zgłaszanych wadach większość miała realne powiązanie z układem zasilania/zarządzania energią - ale nie było nic co sugerowałoby, że ram jest wadliwy. Sprzęt wrócił po około miesiącu - STATUS FINALNY: ZMIANA ODSTĄPIENIA OD UMOWY NA NAPRAWĘ i.. wymiana ram. Bez realnej poprawy działania sprzętu.
[3] Druga reklamacja – (zgłoszona 7.09.2024)
Zgłosiłam reklamację po raz drugi, żądając odstąpienia od umowy – sprzęt nadal nie działał prawidłowo.
- Kurier przyjechał dopiero 19.09, mimo że zgłoszenie było wcześniej (7.09),
- Sprzęt trafił tym razem do autoryzowanego serwisu ASUS,
- Nie miałam laptopa od 19.09 do początku listopada, czyli przez ponad 1,5 miesiąca (!),
- Efekt? Reset CMOS. Nic więcej – żadnej naprawy, żadnego odniesienia się do zgłaszanych objawów.
Decyzja - nieuwzględnienie reklamacji
Na jakiś czas dałam sobie spokój z uwagi na brak czasu i sprawy rodzinne.
[4] Trzecia reklamacja – odstąpienie od umowy, X-kom ignoruje
Po drugiej, nieskutecznej reklamacji – i mimo długiego czasu, jaki sprzęt spędził w serwisie – problemy z zasilaniem nadal występowały. W dniu 23.06.2025 złożyłam pisemne odstąpienie od umowy z tytułu niezgodności towaru z umową, powołując się na:
- brak skutecznej naprawy mimo 2 wcześniejszych zgłoszeń,
- nieprzywrócenie sprzętu do stanu zgodnego z umową,
- opinię producenta, który zasugerował możliwą usterkę.
Mimo to:
- X-kom odmówił przyjęcia odstąpienia od umowy,
- odesłał sprzęt bez żadnej naprawy,
- odpisał lakonicznie, że nie stwierdzono wady, a działanie baterii jest skutkiem naturalnej degradacji.
Ciekawostka/sugestia ile mniej więcej czasu powinien pracować w określonych czynnościach laptop (1 lub 2gen starszy) wg materiałów marketingowych - właściwie ta sama seria i bardzo podobny osprzęt.
[5] Rzecznik konsumentów wchodzi do gry
Przekazałam całą korespondencję i dowody rzecznikowi konsumentów. Rzecznik uznał, że sprawa ma podstawy – wysłał oficjalne pismo do X-kom.
A X-kom? Po prostu odesłał mi sprzęt z powrotem.
[6] Moje wnioski
- Laptop za prawie 6000 zł nie działał jak należy, miał problemy z zasilaniem od nowości.
- Producent przyznaje, że coś jest nie tak.
- X-kom mimo opinii ASUS-a i interwencji rzecznika – odmawia uznania reklamacji.
- Straciłam mnóstwo czasu, nerwów i musiałam kupić inny komputer, żeby móc pracować bez obawy a losowe awarie.
Jeżeli ktoś myśli o zakupach w tym sklepie, niech weźmie pod uwagę, że naraża się na takie cyrki - jeżeli już polecam przez Allegro lub płacić kartą jeżeli bezpośrednio w XKOM - mój błąd że płaciłam gotówką przy odbiorze i odebrałam sobie prostsze drogi egzekwowania swoich praw.
Komentarze (22)
W między czasie opinie eksperckie producenta, i zwalanie na mnie winy za wadę urządzenia.
Byłem na takim nerwie, że gdyby ciągnęli temat, skończyłybyśmy w sądzie.
Podpytaj rzecznika jak zgłosić sprawę do sądu i czy mogą pomóc w sporządzeniu pozwu,
PS. opinie o laptopie na stronie XKOM usunęli w trzy sekundy : )
Trzeba było od razu tutaj szukać przyczyny, być może aktualizacja BIOSu by pomogła.
A tak, prawdopodobnie to częste głębokie rozładowywanie doprowadziło do zużycia baterii i teraz możesz się bujać z
@FireDash: Przecież laptop to przenośny PC.
2h 50min to daje 31W mocy- to jest dobry wynik, stacjonarny pobiera ~80W, mini pc 15-40W (bez monitora).
Przy uśpieniu pobór to 2-5W, także 90Wh może się rozładować w 18h.
BIOS obciąża CPU więc normalne że trzyma krócej.
14.5h jest nierealne, bo to wychodzi 6.5W, a gdzie peryferia, monitor itp.
Prąd pobiera głównie zarówno CPU i GPU nawet to zintegrowane, możesz sprawdzić ile W w aplikacji