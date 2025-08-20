Od ponad pół roku walczę z reklamacją laptopa ASUS TUF Gaming A15 Ryzen9 RTX4070 90Wh bateria (cena: ok. 6000 zł). Poniżej przedstawiam dokumentowaną chronologię, jak wyglądało postępowanie reklamacyjne w X-kom – mimo jasnego stanowiska producenta (ASUS), który nie wykluczył usterki i przyznał, że wyniki testów są niepokojące.

[1] Zakup i początki problemów

Zakupiony laptop: ASUS TUF Gaming A15 (Ryzen 9 7940HS, RTX 4070, 32 GB RAM, 90Wh bateria).

Już od początku wykazywał nietypowe problemy z zasilaniem: Po uśpieniu – gdy był odłączony od ładowarki – potrafił rozładować się całkowicie w nocy, Podobnie w trybie uśpienia przy podłączonym zasilaniu nie dało się już włączyć komputera bez resetu bo był czarny ekran.Miał jakieś losowe migi z rozłączaniem sprzętów WIFI/BT - typu słuchawki, klawiatura, myszka - i nie ma to nic związanego z miejscem - stacjonarka i drugi stary laptop działają w porządku

Po niespełna roku użytkowania, mimo że stan baterii to 88% pojemności, testy wykazały: Czas pracy w systemie Windows 11 (w pełnej bezczynności - czysta instalacja, bez pracy karty dedykowanej, bez pracy w aplikacjach - sam włączony ekran i wyświetlanie menadżera zadań) – maksymalnie 2h 50min. Czas pracy w środowisku BIOS (stan bezczynności - sam włączony ekran, gdzie nie działa system operacyjny, sterowniki ani aplikacje) – tylko 1h 40min.

Jak na 90Wh baterię i laptopa po roku, są to nienormalnie niskie wyniki, które według informacji znalezionych na internecie i opinia serwisu IT zgodnie wskazywały na:wadliwą baterię, problemy z zarządzaniem energiiusterkę sekcji zasilania.

Załączam 2 filmiki przygotowane przez narzeczonego z pracy BIOS/WIN11 - test oraz screen z battery report

[2] Pierwsza reklamacja – X-kom uznaje zasadność

X-kom uznał reklamację, jednak niczego nie naprawił – X-kom sam wymienił kość RAM na inną markę (z Goodram na Kingston).

W zgłaszanych wadach większość miała realne powiązanie z układem zasilania/zarządzania energią - ale nie było nic co sugerowałoby, że ram jest wadliwy. Sprzęt wrócił po około miesiącu - STATUS FINALNY: ZMIANA ODSTĄPIENIA OD UMOWY NA NAPRAWĘ i.. wymiana ram. Bez realnej poprawy działania sprzętu.





[3] Druga reklamacja – (zgłoszona 7.09.2024)

Zgłosiłam reklamację po raz drugi, żądając odstąpienia od umowy – sprzęt nadal nie działał prawidłowo.

Kurier przyjechał dopiero 19.09, mimo że zgłoszenie było wcześniej (7.09),

Sprzęt trafił tym razem do autoryzowanego serwisu ASUS,

Nie miałam laptopa od 19.09 do początku listopada, czyli przez ponad 1,5 miesiąca (!),

Efekt? Reset CMOS. Nic więcej – żadnej naprawy, żadnego odniesienia się do zgłaszanych objawów.







Decyzja - nieuwzględnienie reklamacji





Na jakiś czas dałam sobie spokój z uwagi na brak czasu i sprawy rodzinne.





[4] Trzecia reklamacja – odstąpienie od umowy, X-kom ignoruje

Po drugiej, nieskutecznej reklamacji – i mimo długiego czasu, jaki sprzęt spędził w serwisie – problemy z zasilaniem nadal występowały. W dniu 23.06.2025 złożyłam pisemne odstąpienie od umowy z tytułu niezgodności towaru z umową, powołując się na:

brak skutecznej naprawy mimo 2 wcześniejszych zgłoszeń,

nieprzywrócenie sprzętu do stanu zgodnego z umową,

opinię producenta, który zasugerował możliwą usterkę.

Mimo to:

X-kom odmówił przyjęcia odstąpienia od umowy,

odesłał sprzęt bez żadnej naprawy,

odpisał lakonicznie, że nie stwierdzono wady, a działanie baterii jest skutkiem naturalnej degradacji.





Ciekawostka/sugestia ile mniej więcej czasu powinien pracować w określonych czynnościach laptop (1 lub 2gen starszy) wg materiałów marketingowych - właściwie ta sama seria i bardzo podobny osprzęt.

[5] Rzecznik konsumentów wchodzi do gry

Przekazałam całą korespondencję i dowody rzecznikowi konsumentów. Rzecznik uznał, że sprawa ma podstawy – wysłał oficjalne pismo do X-kom.

A X-kom? Po prostu odesłał mi sprzęt z powrotem.





[6] Moje wnioski

Laptop za prawie 6000 zł nie działał jak należy, miał problemy z zasilaniem od nowości.

Producent przyznaje, że coś jest nie tak.

X-kom mimo opinii ASUS-a i interwencji rzecznika – odmawia uznania reklamacji.

Straciłam mnóstwo czasu, nerwów i musiałam kupić inny komputer, żeby móc pracować bez obawy a losowe awarie.