"Czy pan to zrozumiał? Czy pan to zrozumiał?!" Policja z okręgu jeleniogórskiego
Bez imiennika, bez koniecznej informacji, bezpodstawnie i nielegalnie legitymują, a do tego ujawniają dane pozyskane w drodze czynności służbowych! Policja z okręgu jeleniogórskiego to przeciwieństwo stróżów prawa? https://youtu.be/SZHxMSee6Vg film o wyczynach jeleniogórskiego gliniarza https://youtelemel90
Komentarze (39)
Czyli będzie nagana albo dyscyplinarka dla policjantów, prawda? Prawda? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
A jak już mają swoją grupkę FB, "tworzącą przestrzeń do wymiany doświadczeń", to może w końcu wymienią się wiedzą, jak prawidłowo i profesjonalnie postępować podczas pełnienia służby.
@FoliarzBombelkowy: żeby ten, co umie pisać, wiedział gdzie iść i kogo spisać? ( ͡° ͜ʖ ͡°)