Coś tu jest ostro poyebane, jak to w UE: pan Gruzin zgwałcił i za kare wraca do domu bez żadnej gwarancji że tam dosięgnie go jakaś kara. Może np następnego dnia wyjedzie do Dagestanu. Druga sprawa, jaką mamy gwarancję że Gruzja go przyjmie? Byliby frajerami biorąc sobie na utrzymanie gwałciciela, lepiej niech frajerzy z Polski się z nim uzeraja