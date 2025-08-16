Polska wydaliła pięć osób. Kobieta brała udział w gwałcie zbiorowym
Polska deportowała cudzoziemców skazanych za poważne przestępstwa, w tym 51-letnią Ukrainkę za brutalny g---t zbiorowy.Kolekcjoner_dusz
Komentarze (17)
najlepsze
I jak w tym kraju ma być normalnie?
Bardzo dobrze, od razu trafi na front. A nie, czekaj...
Gruzja go musi przyjąć bo jest ich obywatelem, jak nie będą tego respektować to konsekwencje dla nich jako państwa będą dużo bardziej oddzuwalne niż jeden skazany typ.
Polska swoich husarzy też przyjmuje.
Czyli że co? Po 5-10 latach z totalnych degeneratów, gwałcicieli i alkusów stanął się nagle porządnymi ludźmi i już będą sobie mogli tu spokojnie wrócić? Rzeczywiście zajebista kara.