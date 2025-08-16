Wietnam to obecnie największa konkurencja dla Tajlandii. W Tajlandii jest spadek o około 5% a w Wietnamie 20% wzrostu a branża turystyczna jest bardzo ogromna. Nawet 20% PKB Tajlandii to turystyka gdzie dla Wietnamu to 6%.

Wietnam znosi wizy a Tajlandia powróciła do cyfrowych kart wjazdu, dodatkowo ostatnio ograniczyła palenie marihuany tylko dla osób które mają receptę od lekarza.