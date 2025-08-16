Teraz mamy złoty róg. Polska gospodarka zajmuje 20 miejsce na świecie
Zajęcie 20 pozycji wśród krajów z najbardziej rozwiniętymi gospodarkami na świecie przeszło w mediach bez większego echaarecki66
@cartman_troll: 60% to maksymalne zadłużenie budżetu państwa.
pamietam pierwsza wypłatę w latach 90 ktora starczała na zakup jednej pary markowych butów czy jednych jeansów
Za kwotę: 100 000 zł kupimy tyle co w 2020-01 za kwotę 67 892 zł
Inflacja skumulowana wyniosła: 47,29%
Aby kupić tyle samo towarów należałoby wydać 147 292 zł
Moze podaj od 1980roku jak juz podajesz z ostatnich 25 lat. A w 4 lata straciles 50%
Google, AI
@Kagernak: ale jak to ja oglądał film o gierku z 2022 to pl prl to była kraina mlekiem i miodem płynąca XDDD
Poczytaj sobie opinie o tym filmie na filmweb.pl
https://www.money.pl/pieniadze/tego-jeszcze-nie-bylo-placa-minimalna-w-polsce-wyzsza-niz-w-usa-7110896712764128a.html
W Polsce jeśli masz obie ręce i chęć do pracy to póki co nie musisz żyć w ubóstwie. Zawsze jakaś pracę można znaleźć. No chyba że mieszkasz na zapadłej wsi i nie masz chęci się nigdzie ruszyć.