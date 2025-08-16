Oglądałem ostatnio wywiad z Rafałem Modrzewskim, gość pojechał na Erasmusa do Finlandii, tam poznał kolegę i razem z nim założył firmę iceeye. Jako STUDENCI dostali 10mln PLN na start, teraz ich firma monitoruje ruchy wojsk na Ukrainie i tylko oni mają takie zdolności na całym świecie. U nas natomiast daje się miliony milionerom żeby mieli więcej milionów. I tak to się kręci.