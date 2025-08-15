Twórczość Jasia Kapeli
Decyzją Ministra Kultury wydanych zostanie 60 000 zł rocznie z podatków na stworzenie przez niego libretta o zakazie aborcji. Wrzucam jako rozgrzewkę przed KPO Kultura z budżetem 250 616 784 złKawaJimmiego
Chyba wnioski o dotacje xd
I nie mówcie mi o ruskach, bo nawet jakby coś im sypnęli groszem, to i tak na marne, bo kamraci mają opinię szurów i przyciągają do siebie skrajny szurowski margines, który się w niczym nie liczy. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Chodzę ciągle strapiony, zagryzam zęby i płaczę,
bo umysł mój jest ścisły i grantu nie zobaczę,
Gdy zwykły żul przećpany baluje za me podatki,
Ja ciągle w pocie czoła, tyram na swoje dziatki,
Dopisz coś o feminizmie, mieszaniu się kultur, to judaszowskich srebrników posypie się multum
Jednak nie wzlecisz ponad szklany sufit, jeśli zignorujesz kontrolujących summit
By imprezy zostać prowodyrem, musisz tychże wysławiać całym ryjem,
Inaczej nie nasypią ci karmy do michy i tyle będzie z salonowej szychy
@Lama1: drugie pół uśmiechało się na koncertach Zenka sponsorowanych z publicznych pieniędzy. Czym to się różni ?
o jasiu co się zamienił
w skibidi toilete
nie ma ciała, tylko głowę
i kawałek muszli
lata wszędzie na dżetpaku,