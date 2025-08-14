Dzięki takim społecznikom mamy zakaz formatowania granicy i dzięki temu rząd może sobie przepychać migrantów ile tylko chce. Takich powinno się zamknąć bez procesu za uprzykrzanie ludziom życia, stwarzanie zagrożenia z głupoty. Ochroniarz ma za zadanie chronić obiekt który mu zlecono chronić, nie ważne jakimi sposobami. Jeżeli ochronił dobrze obiekt nawet ze złamaniem prawa to dobrze wykonał swój obowiązek ochrony i nawet się poświecił dla tego obowiązku.

Swoje trzy grosze albo nawet Pokaż całość