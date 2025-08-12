Dzisiaj w nocy maksimum Perseidów
Oglądajcie dziś "spadające gwiazdy", do 100 meteorów na godzinę,darrrrekdaro
- #
- #
- #
- #
- #
- 44
- Odpowiedz
Oglądajcie dziś "spadające gwiazdy", do 100 meteorów na godzinę,darrrrekdaro
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (44)
najlepsze
@RandyBobandy: Tyle to się pisze w nagłówkach na pudelku. Zejdź na Ziemię ( ͡° ͜ʖ ͡°) W praktyce NIGDY nie zobaczysz więcej niż 20 meteorów na godzinę
Również dzisiaj w nocy: maksimum chmur ¯\(ツ)/¯
@faxepl: Chyba musisz mieszkać w jakimś najbardziej pechowym powiecie w Polsce ( ͡° ͜ʖ ͡°) Prognoza zachmurzenia na środę (13.08) godz. 2:00. Praktycznie bezchmurne niebo nad większością kraju
https://astronet.pl/obserwacje/na-niebie/niebo-w-sierpniu-2025-roku/