Ale wedlug mnie to był absurd, że politycy ingerowali w wolny rynek i grozili firmie aby wycofała te produkty gdzie w reszcie świata a-----l w tubkach kupisz normalnie (i broni ich 30 letni abstynent, który w całym swoim życiu wypił sumując wszystko 3 piwa niskoprocentowe i może maksymalnie 2 kieliszki wódki), niewielka część zadośćuczynienia za mocną polityczną ingerencje w działania tej prywatnej firmy.