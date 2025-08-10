Spółka od Alko-tubek, która za nimi stała, dostała 15 mln zł z KPO
Siedlecka spółka Real, która utworzyła firmę OLV produkującą niesławne alko-tubki, dostała z rolniczego Krajowego Planu Odbudowy aż 15 milionów złotych - sprawdził portal Niezalezna.pl.konradpra
Komentarze (30)
@Patton123: dobrze, ale w jakim trybie?
zrobił się szum na wykopie i na x że alkotubki, z internetu rozlało się na stare media, to Tusk wezwał swoich ministrów, że mają to szybko zamknąć, a jak nie to będzie nękał producenta takimi kontrolami, że sam nie wytrzyma i się podda
przecież producent robił to zgodnie z prawem (zresztą w innych krajach są takie opakowania i nikt się nie denerwuje jak
TO oburzenie
Niezależne potwierdzenie informacji - wraz z linkiem do mapki:
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1Ou4laUqc6LOcCFmW8mZZ0K-TGXMEUMI&femb=1&ll=52.128472838362285%2C19.09560159999997&z=6
Również ty jeśli prowadzisz działalność, masz NIP, adres itp możesz złożyć wniosek i będzie on przyjęty ale czy rozpatrzony pozytywnie, nie koniecznie
Ale jakiś kontekst? To źle, że dostała, to afera czy tak po prostu imba znikąd?
@mi01P2r: To tak samo jak byś napisał: "nikt mu nie kazał oddać telefonu, tylko sam się ugiął pod presją dostania w-------u( ͡° ͜ʖ ͡°)