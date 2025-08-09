Ostatnio w mediach głośno o tym, na co idą pieniądze z KPO. Były już różne „innowacyjne” projekty, a ja – zwykły kierowca ciężarówki z Łodzi, mąż i ojciec dwójki dzieci – pomyślałem: „Skoro można finansować kebaba z solarium, to zróbmy to naprawdę!”.
Tak powstał pomysł na Kebabo-Solarium – lokal na Piotrkowskiej w Łodzi, gdzie zjadasz soczystego kebsa w klimacie wakacji, z plażowymi leżakami, neonami i symbolicznym „opalaniem” pod lampą na owady.
To ma być mem, ale też realny biznes, który pozwoli mi wyrwać się z etatowej codzienności. Nie mam milionów z dotacji, więc zbieram na to razem z internetem: [https://zrzutka.pl/wz8jfr]
TL;DR: Kebabo-Solarium, bo jak wydawać, to z fantazją
