Rafał Brzoska skomentował aferę z KPO. "Nie ma już wątpliwości, że to koniec"
Szef InPostu Rafał Brzoska skomentował aferę wokół Krajowego Programu Odbudowy. "KPO = Koniec Programu Odbudowy. Z głupoty? Z pośpiechu? Z ludzkiej pazerności? Z braku procesu i zasobów ludzkich do sprawnej oceny merytorycznej wniosków i odsiania plew od dobrego ziarna?" - napisał.El_Kamilos23
@Czolgowy_tank: Tymczasem wysokie opodatkowanie pracy.
Dlatego w Polsce nie masz innowacyjności i przedsiębiorców inwestujących w beton i jachty z KPO, bo w tym dzikim kraju nadal najbardziej opłacają się mięsne roboty - najlepiej na śmieciówce.
i urobionych na papkę wyborców... ¯\(ツ)/¯