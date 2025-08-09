Komory gazowe zamiast pryszniców. Manager Maccabi Haifa oskarża o antysemityzm.
Manager Maccabi Haifa w nawiązaniu do filmiku, na którym widnieje bałagan, jaki pozostawili w szatni Rakowa piłkarze z Izraela, oskarża Polaków o antysemityzm. Dramatyzuje nawet o komorach gazowych.smutny_kojot
@DarknaYolo: kultura Europy Wschodniej.ci sie nie podoba komuchu, a przeciez twoi idole ze wschodu to komuchy pierwszej kategorii
Dlaczego izraelski klub może przyjechać do Polski?
nie dziwie sie
A z resztą z żymianami nie grać. Bojkotować.