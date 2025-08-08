Szukamy Muzeum Ziemniaka. Sprawdzamy dotacje KPO
Jedni sprawdzają w sieci a my sprawdzamy na żywo. Pojechaliśmy do lokali, które otrzymały dofinansowanie z KPO. Szukaliśmy muzeum ziemniaka czy solarium z mobilnym ekspresem do kawy za pół miliona złotych.lormont
@Xkamox: kiedyś za działanie na szkodę państwa była jedyna słuszna kara ¯\(ツ)/¯
@Qullion: niektórym wiele nie trzeba, żeby być uśmiechniętym xD
Jak pis zacznie rządzić z konfederacją to dopiero będą cyrki, jeszcze Mentzen będzie się wieszał.