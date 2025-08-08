Warszawa wzięła kasę na swoją kładkę nas Wisłą pół roku po jej otwarciu
Jak to ostatnio powiedział Wałęsa, nie mamy teraz demokracji. Bo gdyby była, to nie byłoby internetów i byście się o tym, o czym jest wykop, nie dowiedzieli. I dalej głosowali na swoich, bo ładnie mówią. Jeśli Miasto Stołeczne Warszawa robi otwarcie takie coś, to co tam się musi dziać z resztą kasymanjan
Komentarze (21)
Wystarczy iść na tę kładkę, powiesić wstążkę, zamknąć przejście na kilka godzin i uroczyście dokonać otwarcia kładki. Jedyny wydatek to wstążka, trochę czasu oficjeli oraz postawienie / powieszenie tabliczki z napisem, że to z KPO finansowane. Tyle.
1. Przecież od razu było zakładane refinansowanie tej kłaki
2. To pożyczka, a nie dotacje wiec pieniadze wrócą do BGK.
3. MIasto się tym chwali na swoich stronach.
Komentarz usunięty przez autora
Przyjdzie i na to czas
Jak się ma do tego kładka?