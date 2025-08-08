KPO największy wał ostatnich lat, Mapa
Spójrzcie, jak rozpieprzają kasę z KPO to jakiś cholerny absurd. Centrum masażu za 13 baniek, pizzeria kupuje jacht co to, kurde, ma być?! Ci, co klepnęli te bzdurne wnioski, powinni za to beknąć!Dawid_Kwlk
- #
- #
- #
- #
- #
- 193
- Odpowiedz
Komentarze (193)
najlepsze
Średni wiek największych cywilizacji świata wynosił 200 lat. Narody te przechodziły przez następującą sekwencję:
Od niewoli
Ja nie wiem kim jest ten koleś i jaki ma wkład w polską kulturę, ale widocznie ktoś ten wkład wycenił na 2 bańki. Ciekawe ile dostali tacy Doda, Rodowicz czy Drozda.
@dict: zaraz Braun coś skandalicznego powie albo Kaczyński albo Nawrocki albo nie wiadomo kto
@spider19447: No nie przypadek. Pół Polski rzuciło się sprawdzać jakie wały są kręcone w ich okolicy, to i strona nie wytrzymuje.
To jest projekty Pana Morawieckiego. Ale w waszej ocenie to oczywiście Winauska™
Wiesz, że wnioski są rozpatrywane lokalnie i że w prawie połowie kraju rządzi PIS. wiesz? prawda?
Pamiętajcie Januszexy, UE potrafi BARDZO SKUTECZNIE egzekwować wszelkie kary, o czym już nie jeden polski polityk się przekonał przy swoich wałkach, np. kilometrówki Riczarda Czarneckiego (╭☞σ ͜
Przeciętnie inteligentna osoba wiedziała, jak w tym kraju wyglądają inwestycje (konsumpcja + budowlanka) i jak się skończy wzięcie na to kredytu. Dlatego też wiele osób było przeciwko KPO i jak widać mieli rację.