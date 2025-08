Spojrzałem z ciekawości na miejsce o które chodzi. Prawdopodobnie mowa o szkole nr 11? Jeżeli tak, to całe to miejsce to jest jedno wielkie XD. Mamy tam 5 boisk, 2 place zabaw i szkołę. Wszystko to jest wpisane w wielki blok o kształcie litery U. Dodatkowo w to U wstawione są dwa wysokie bloki. Gratuluję urbanistom pomysłu. W wyobraźni słyszę co tam się musi dziać w okresie wiosna - lato. Jeden wielki Pokaż całość