Kolego skoro ci się wszystko popaliło żywym ogniem to oznacza że miałeś ZERO nieciągłe i puszczone przez NIEAKTYWNY licznik, więc TWÓJ błąd.

Wierz mi że TAU RON jest ubezpieczony na takie przypadki i bez powodu nie obwinia ciebie bo mu to zwisa, gdyby była jego wina to ubezpieczyciel wypłaca.