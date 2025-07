Nanometry (nm) w technologii procesorów, takie jak „4 nm”, są w dużej mierze terminem marketingowym i nie odpowiadają bezpośrednio fizycznym rozmiarom tranzystorów

Pokaż całość

Taka ciekawostka, którą się dowiedziałem ostatnio jest to, że te nm to trochę marketingowa ściema niż odzwierciedlenie rzeczywistych rozmiarów. Np. 4nm Intela nie musi być równe wielkościowo z 4nm. Poza tym jest to przybliżona miara odpowiadająca ich technology tranzystorów wielowarstwowych.Zapytałem o To Groka jak ktoś chce poznać troszkę bardziej szczegółowe wyjaśnienie: