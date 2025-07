W ogóle Poznań to świetne miasto i piszę to jako mieszkaniec innego województwa:

- chyba najlepsze położenie "komunikacyjnie", bo tak nad morze, jak i w góry jakieś 3h, a z większych miast tylko do Krakowa daleko, ale za to Wrocław niemal na wyciągnięcie ręki;

- świetne położenie geograficzne, bo park narodowy praktycznie pod miastem, pojezierze, lasy, dużo ładnych miast na city break w okolicy;

- zieloność i niebieskość, bo w każdy weekend miesiąca możesz długo Pokaż całość