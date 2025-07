No proszę... niskoemisyjna stal, jednak się da produkować i to w EU :-)



Tak dla niewiedzących, żeby rudę żelaza - czyli tlenek węgla, zredukować do postaci żelaza to trzeba tlen który tam jest związać z czymś innym. Najprostsza metoda polega (w dużym uproszczeniu) na wyżarzaniu tej rudy razem z węglem (w postaci koksu). Tlen z żelaza spala k--s do CO2 a ruda zamienia się w "czyste" żelazo.



Niestety produkuje to mnóstwo CO2... i Pokaż całość