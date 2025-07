policja? takie rzeczy to chyba administracja skarbowa powinna ganiać.

kolege mam co pracuje w specycji do opowiadal, że kiedyś jakiś ich klient ściągał kontener czy tam palete pendrive'ów kingstona - od producenta ale z pominięciem oficjalnego dystrybutora na EU. no i mu to zahaltowali na cle.