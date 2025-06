Pokaż całość

Był sobie piłkarz – nazwijmy go Robercik Lewy. W świecie futbolu, gdzie opaska kapitana znaczy więcej niż złoty medal, historia Robercika Lewego i selekcjonera Michała Probierzowskiego nabrała nowego, nieoczekiwanego smaku. Robercik, napastnik jak z marzeń – co to w każdej lidze strzelałby gole nawet, gdyby zamiast piłki grał ziemniakiem. Przez lata nosił opaskę kapitana, a gdy wychodził na murawę, nawet trawa rosła szybciej, żeby lepiej wyglądać na zdjęciach z nim.