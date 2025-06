Zatrzymany do kontroli drogowej 19-letni kierowca fiata pandy przeżył prawdziwe piekło. Policjanci mieli go szarpać, siłą wyciągnąć samochodu, wyrwać telefon komórkowy, a potem dusić mężczyznę i pryskać mu w twarz miotaczem gazu obezwładniającego. - Robili to bez powodu - podkreśla prokuratura.