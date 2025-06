Ludziom się nawet nie śni jakie sztuczki są stosowane by zbierać dane dla agencji reklamowych (i też dla rządów czy innych celów).



Ciekawostka, wystarczy tylko kilka cech użytkownika (z reguły 4-5) tak błahych jak rozmiar ekranu, typ przeglądarki, zainstalowane rozszerzenia etc. by potencjalnie utworzyć dla niego unikalną sygnaturę. To się nazywa "browser fingerprinting" i w takich wypadkach nawet nie trzeba ciasteczek, logowania etc. by mogli was szpiegować i badać waszą działalność