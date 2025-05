To nie jest "normalne" bujanie przy takim wietrze. W 1:30 słychać jak przekładnia z generatorem gwałtownie tracą prędkość - prawdopodobnie był to test przycisku bezpieczeństwa przy dużej (pełnej?) prędkości.



Co się wtedy dzieje? Pracująca turbina wiatrowa stawia opór wiatrowi, przez co jest delikatnie odgięta. Przycisk bezpieczeństwa gwałtownie zjeżdża łopatami tak, żeby turbina nie łapała wiatru, czyli gwałtownie zmniejsza ten opór. Oczywistym jest, że turbina odbije do pionu.



Dla porównania to tak jakbyście Pokaż całość