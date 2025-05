A gdy już się zmierzchać miało, to się wtedy okazało

Że to nie są policjanci, że to byli przebierańcy!

Czas by już na finał, puenta się zaczyna

Coraz więcej przebierańców, coraz trudniej o oryginał

Jesce sie nasuwa puenty wariant drugi

Kupię se lizaka, szybko spłacę długi!