Takich złóż które wystarczą jedynie na rok mamy kilka. Zaoszczędzić dzięki takim pokładom gazu 5% to by było dla nas bardzo dużo.

Nie rozumiem takich głosów lekceważących.

Inna sprawa, czy rzeczywiście zaczniemy to wydobywać. Moim zdaniem jeśli się to choć trochę opłaci to powinniśmy