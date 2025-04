To jest to bezpieczeństwo polaków o którym mówi rząd? Ani poprzednie ekipy nic nie zrobiły z tym ani obecna.

A wiecie jaki jest stan schronów w Szczecinie? A no taki jak na zdjęciu. Wszystko co jest to pozostało po Niemcach, zawalają się i stoi tam woda.

Zdjęcie zrobiłem na północy miasta w 2021 roku.

Nikomu nie opłaca się tego utrzymywać bo na ch...