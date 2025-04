Do wszystkich komentujących, bo chyba nikt nie przeczytał artykułu. Lubnauer nie ma zamiaru zmieniać tego, jak działają prace domowe. Prace domowe nadal będą nieobowiązkowe i nie będą oceniane. Ona żałuje tego, że iż z komunikatów MEN wybrzmiało, iż prace domowe są zakazane, a to nie jest prawda. Można je zadawać. Tylko skoro można je zadawać, ale nie są oceniane i nie są obowiązkowe, to po co je robić? Jeżeli uczeń ich nie Pokaż całość