Głównym założeniem SMR jest budowa modułowa. Co za tym idzie można go wyprodukować teoretycznie seryjnie w fabryce, dostarczyć i złożyć na miejscu docelowym. Są mniejsze od standardowych reaktorów, tak mniej więcej 3-4 krotnie. Generalnie chodziło o wypośrodkowanie opłacalności produkcji i dostawy. Moduły do urządzeń większych ciężko byłoby dostarczyć a mniejsze wychodzą gorzej w relacji cena/zysk. Niestety pismakom się ubzdurało, że jak nazywa się modułowy, to przyjedzie na 3 ciężarówkach. Rozpropagowali błędne wyobrażenie.