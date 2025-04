To dobrze, że chcą ustanowić czas letni przez cały rok. Oznacza to więcej słońca popołudniu kosztem późniejszego wschodu, a przez to zostaje więcej światła słonecznego w czasie, gdy ludzie są już po pracy. Czyli więcej słońca po pracy, mniej słońca idąc do pracy (zimą). Obawiam się jednak, że może być problem z tą zmianą, bo na zachodzie Polski, zimą, słońce będzie wstawało dosyć późno.



Osobiście preferuję czas letni przez cały rok, albo