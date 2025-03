Jako ciekawostkę dodam jeszcze, że smartfony BBK (Oppo, Oneplus, Realme, Vivo) mają wbudowaną aplikację o nazwie BeaconLink, która pozwala na rozmowy przez Bluetooth w przypadku braku zasięgu komórkowego.



Aczkolwiek do włączenia wymaga zalogowania na konto, co pewnie może być trudne bez dostępu do Internetu, i nie sprawdzałem w praktyce jak to działa.