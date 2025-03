Usmiechnieta polska i wszystko jasne, a to ze codziennie z granicy wschodniej przedostaja sie do nas imigranci to oni z tym nic nie robia, kolejna sprawa to zachodnia granica gdzie codziennie niemiaszki nam podrzucaja imigrantow tzn niemiecka policja wjezdza sobie jak do sieibe i ich zostawia po polskiej stronie. w polowie marca na pelnej parze ma ruszyc przerzut imigrantow do polski z niemieckiego obozu relokacyjnego przy granicy, usmiechajcie sie :) ciagle p---------e Pokaż całość