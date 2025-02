A czym miało być? Nasze wojsko ma dwie specjalizacje 1. Straszenie wojną 2. Wyciągnie kasy z powodu punktu pierwszego. Koniec końców rakiety, które do nas wlecą muszą zostać znalezione przez cywilów, wrogie wojsko może latać nad naszymi terenami, miny są gubione. To tylko tyle co mi zapadło w pamięć i zostało ujawnione, ile nie zostało ujawnione to strach się bać.