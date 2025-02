Wszystkie te problemy z magazynami i dostawami da sie prosto rozwiązać. Lidl juz lata temu wprowadził prognozowanie dostaw i kazda dostawa do konkretnego sklepu jest prognozowana na podstawie wcześniejszych danych sprzedażowych danego produktu. Rozwiązuje to problem małych magazynów, optymalnych dostaw, zwrotów i przeterminowanej spozywki.

Do tego stany magazynowe sa wiadome w czasie rzeczywistym i można mieć raporty z bieżącej sprzedaży utargu itd... Zeby było całkiem smiesznie to robila im to polska firma