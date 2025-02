Kurde, trochę szkoda mi tych lat jak taki DS czy GameBoy były na rynku, a w domu bida była nikt z rodziny w Niemczech czy USA nie mieszkał. Człowieka skazany był na Pegasusa z rynku (co też miało swój klimat ale to nie to samo co japońska konsola). Za to przynajmniej teraz człowiek ma możliwość "dotknięcia" zachodu i może sobie pograć na switchu (ale wciąż kraj kategorii B bo polskiego języka nie Pokaż całość