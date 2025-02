Nasze instytucje wobec dużych podmiotów działają bardzo opieszale. Odkąd jest wiadome co się w tych sklepach dzieje? OD zawsze praktycznie i dopiero po tylu latach zamknęli jedną placówkę. To samo tyczy się PiP czy innych instytucji. Mniejsze podmioty od razu są karcone, większe już tak nie do końca. Dobre i to ale znając życie to ktoś tę sprawę zamiecie pod dywan.