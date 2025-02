Tyle kłamstw już było po drodze, że człowiek zapomniał o tych pierwszych, jak to obiecywano ucięcie dotowania TVP. Ten rząd to żart, ratuje ich tylko to, że przez lata zakorzeniali swoim mniej bystrym wyborcom (czyli większości) nienawiść do PiSu. Tylko to ich ratuje przed taczkami.