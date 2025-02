Tą całą Natalią Panczenko zainteresowały się już jakieś państwowe służby? UOP jakiś albo chociaż dzielnicowy? ( ʘ ‿ ʘ )



Bo tak na dobrą sprawę zasugerowała W PROST r--------l w Polsce przez Ukraińców "jeśli coś tam". To raczej wyczerpuje znamiona nawoływania do działalności terrorystycznej w/g logiki i prawa.



Poczytałem o niej i wygląda na to, że jest to dość wpływowa persona wśród społeczności UA. Choć może się mylę ale internetowym trollem to Pokaż całość