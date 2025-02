Wszystko fajnie pięknie, ale wydobywanie rzadkich metali to nie taka łatwa sprawa. Rosja doslownie śpi na ogromnych złożach, ale nie potrafi ich wydobyć bo to wymaga czasu i inwestycji, to nie jest budowa kopalni złota w środku afrykańskiego kraju w którym od 30 lat toczy się wojna, tu trzeba zainwestować sporo kasy i mieć pewność, że się zwróci a dopóki Rosja strzela i jest w stanie po krótkiej przerwie wrócić do gry Pokaż całość