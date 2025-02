Do prokuratury wpłynął wniosek komisji śledczej ds. Pegasusa dotyczący 30-dniowego aresztu wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry - poinformowała rzeczniczka prokuratora generalnego prok. Anna Adamiak. Jak dodała, we wtorek pismo zostanie przekazane do analizy od strony formalnej.