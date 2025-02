Bo ta pani wie, że dzięki parytetom jej szacunek zmaleje, bo część ludzi będzie myślała że dostała się dzięki parytetom a nie kompetencjom. I to ma swoje uzasadnienie.



Parytety są przeciwko ludziom z kompetencjami, którzy zagrażają elicie. Głównie niestety mężczyznom, bo to mężczyźni są skorzy do większej rywalizacji. A także szkodzi kobietom, które ciężko pracowały na swój sukces.