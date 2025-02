Zapewne nikt nie interesował się jak temat wygladał wcześniej. Otóż takie kolejki są przed większością WSC w Polsce co najmniej od 2017 roku. A wynika to głównie z tego, że chętnych do legalnego wydłużenia pobytu w polsce jest dużo, a urzędników mało. Dodatkowo procedura uzyskania pobytu jest dość zawiła i czasochłonna.

Ogólnie to nic nowego temat znany od kilku lat.