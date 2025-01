Ostatnio miałem chwilową zajawke na krzyżówki i rozwiązałem pareset Panoramicznych. Wnioski?

- co chwile powtarzają się hasła,

- brak konsekwencji w zapisie słów, tj. w jednej krzyżówce trzeba wpisać kombi, a dwie strony dalej combi (typ nadwozia samochodu),

- hasła dotyczące imienin (np, świętuje 31 stycznia) to raczej skierowane do starszych osób, które je obchodzą,

- przestarzałe hasła, np. były premier (chodziło o Tuska), konkurent Obi (sklep Nomi, którego nie ma na Pokaż całość