W ogóle to trochę pokazuje że gospodarka zaczyna się sama dławić.

Zauważcie - allegro ma w zasadzie ogromne prowizje biorąc pod uwagę co robić oni a co robi sprzedawca. I mimo to mamy gospodarkę gdzie bardziej się opłaca zapłacić haracz dla alledrogo, przesyłkę niż sprzedać bezpośrednio - i to towary za 50-60 zł.

Odnoszę wrażenie że następuje jakaś fragmentacja rynku - klient musi robić coraz mniej (kiedyś trzeba było jechać do sklepu) Pokaż całość