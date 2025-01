A obecnie nie toczą się już procesy związane z niemieckimi nazistowskimi zbrodniami dokonanymi w Auschwitz

Pokaż całość

Nawet gdyby się toczyły to większość z nich i tak gryzie glebę. 2 Wojna Światowa skończyła się 80 lat temu. Już nawet dzieciaki, które rzucano w 45 roku do walki w desperacji już wymierają. Taki Benedykt XIX co w 45 skończył 18 lat i go do wojska wzieli też umarł a co dopiero ludzie, którzy sprawowali jakieś