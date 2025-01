Można by pomyśleć, ze jak to możliwe. 21 wiek, czujniki, monitoring, BHP na wysokim poziomie. Problemem jednak w większości wypadków są ludzie. Mający w dupie zasady, przepisy itp. Swego czasu byłem na wycieczce w kopalni, i to nie w guido, gdzie to się jeździ na wycieczki, ale w działającej kopalni, na przodku i widziałem jak górnicy tam pracujący przestrzegają wszelkich zasad. Kolejna kwestia to ilość wypadków vs ilość zgłoszonych wypadków. Do tv Pokaż całość