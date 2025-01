Problem z reklamacją

Przez ponad dwa miesiące próbowałem się z nimi skontaktować – ponad 20 razy pisałem do Bose na WhatsApp, bo to jedyna dostępna forma kontaktu. Odpowiedzieli mi 11 razy, ale tylko 3 wiadomości zawierały jakiekolwiek konkrety. Do tej pory nie wiem, co dzieje się z moimi słuchawkami.