Nieruchomości w Polsce to był dochodowy biznes, bo wzrost wartości oparty był na okradaniu:



1) Posiadających oszczędności, bo rząd zaciągał dług "dodrukowując" dodatkowy pieniądz w systemie i pożyczał na 0% (na 5 lat przy stałych stopach), co w naturalny sposób zubożyło wszystkich posiadających majątek w walucie (inflacja od 2019 r. to już 50%). Do tego NBP intencjonalnie pozwoliła inflacji rosnąć do pewnego poziomu (słynny "szkolny błąd" był działaniem zamierzonym)

2) Podatnika, i to w Pokaż całość