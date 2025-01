Ale wtopa i to jeszcze w czasie kampanii Nawrockiego xD



Jak Mateusz Morawiecki chciał wejść na posiedzenie Donalda Trumpa pokazując g---o-wpis na wikipedii gdzie każdy może to edytować xD Mógł pokazać Paszport Polsatu albo ostatnią wpłatę na abonament dla Rydzyka to z pewnością by tego błazna wpuścili xD